Havran\'da Ferhat Göçer konseri ile kurtuluş etkinlikleri sona erdi

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Balıkesir'in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri Havran Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhat Göçer konseri ile sona erdi.

Havran Millet Parkı'nda düzenlenen konserde sanatçı Ferhat Göçer, şarkılarını Havranlılar için söyledi. Konsere ilçe halkı dışında körfezden de büyük katılım oldu. Ferhat Göçer konser boyunca şarkılarını dinleyiciler ile birlikte söyledi.

Konser sonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy, sanatçı Ferhat Göçer ve sunucu Sevtuğ'a gecenin anısına çeşitli hediyeler sundular. - BALIKESİR