Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı

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"Hayalim sahnede olmak" diyen Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Nil Karaibrahimgil'in sahnesine konuk oldu. İkilinin "Kuzey Yıldızı" şarkısına yaptığı düet büyük beğeni topladı.

16.11.2024 12:06
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Müziğe olan yeteneğiyle dikkat çeken, oyuncu Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa Nur Akgün'ün "sahne" hayali gerçek oldu. Melisa, şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine katıldı.

DİNLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Aynı sahneyi paylaşan ikili "Kuzey Yıldızı" şarkısında düet yaptı. Konser alanını dolduran müzikseverler ikilinin performansını dakikalarca alkışladı.

Nil Karaibrahimgil ve Melisa'nın düet videosu sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda beğeni alan videoya kullanıcılar "Şahane", "Başarıların daim olsun Melisa", "Bayıldım, sanki senelerdir sahnede" gibi yorumlar yaptı.

KARAİBRAHİMGİL'DEN ANLAMLI HEDİYE

Ünlü şarkıcı, bestelerini yaparken kullanması için Melisa'ya defter hediye etti.

'GELECEKTE SAHNEDE OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Cumhuriyet Bayramı'nda annesinin programına konuk olan Melisa, Düvenci'nin "Bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ediyorsun?" sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntüde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."

Melisa Nur Akgün, Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya geldi. Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası olan kızı Melisa'nın sağlığı için 2011 yılından bu yana mücadele veriyor.

Ceyda Düvenci\'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı

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Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nilay McPeake:
    Aferin sana, hep boyle enerjinle hayatini yasa 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
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