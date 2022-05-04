Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı! - Son Dakika
Üye Girişi

Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı!

04.05.2022 15:07
Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı!

Bayramın 2. günü Kıbrıs Limak Otel'de sahne alan usta sanatçı Berdan Mardini, seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere akıllardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Konser alanını hınca hınç dolduran Mardini, sahne öncesi Kıbrıs'ın serin sularına kendisini bıraktı. Mardini, bir sevgili de aradığı özellikleri de sıraladı.

Güzel havanın tadını çıkartan Berdan Mardini, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Mardin'de kurduğu gülsuyu ve lavanta fabrikasıyla ilgili konuşan Mardini, "Çin'den ve İngiltere'den ortaklık teklifi aldım. Bu beni çok mutlu ediyor fakat ortaklık hiç kolay olan bir şey değil. Çin, İngiltere ve Irak'a siparişlerimiz var şuan. Sezonluk çalışanlarımızla beraber 300-350 kişiye ekmek veriyorum, bu hiç kolay bir şey değil." dedi.

RUHSAL VE BEDENSEL OLARAK YÜKLERİMDEN KURTULDUM!

"Ruhsal ve bedensel olarak yüklerimden kurtuldum" diyen Mardini, "Hayatıma dair ciddi kararlar aldım. Artık eski Berdan yok hem ruhsal hem bedensel olarak yüklerimden kurtuldum." dedi.

SON SEVGİLİLERİMİN YABANCI OLMASI TESADÜF!

Yeni bir aşka yelken açtığı ve yabancı sevgilisi olduğu konuşulan Berdan Mardini, 'Son sevgililerinizin yabancı olması bir tesadüf mü?' sorusu üzerine ise, "Evet şu an hayatımda birisi var ama yabancı olması tamamen tesadüf. Ben ilişkisini ortada yaşayan bir insan değilim. Benim aşık olacağım insan çok bakımlı olması lazım. ve ilk olarak gözlerine bakarım. Gözleri kalbinin güzelliğini belli eder." dedi.

Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı!
Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı!
Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı!

YORUMLAR
500
TikTok'ta 469 bin kişiye ders çalışan bir öğrenciyi izleten şey ne? TikTok'ta 469 bin kişiye ders çalışan bir öğrenciyi izleten şey ne? İSTANBUL-İNGİLTERE'NİN EN ÇOK ARANAN ŞÜPHELİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI İSTANBUL-İNGİLTERE'NİN EN ÇOK ARANAN ŞÜPHELİSİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

Berdan Mardini, England, Mardin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı! - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 15:29:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hayatıma Girecek Kadın Bakımlı Olmalı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement