Hayatını kaybeden Nihal Candan\'ın cenaze programı belli oldu

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde olduğu sırada Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Yeme bozukluğu nedeniyle 23 kiloya kadar düşen genç fenomen, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Önceki gün kalbi duran Candan, ilk müdahalenin ardından hayata döndürülse de, takip eden 24 saatlik kritik süreçte kalbi ikinci kez durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nihal Candan, yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Ailesinden yapılan açıklamaya göre, Nihal Candan'ın cenaze namazı bugün öğle vaktinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Genç fenomenin naaşı, daha sonra Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.