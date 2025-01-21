Hayranları otele girip Dua Lipa'nın odası önünde bekleyince şarkıcı korktu - Son Dakika
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Hayranları otele girip Dua Lipa'nın odası önünde bekleyince şarkıcı korktu

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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, hayranlarının kaldığı otelde yaşadığı rahatsızlık sonrası büyük korku yaşadı. Selfie çekmek isteyen hayranlar, Lipa'nın yatak odası kapısının önünde ve asansörde beklerken yakalandı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verildi.

21.01.2025 13:54  Güncelleme: 14:00
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, hayranlarının kaldığı otele gizlice girerek yatak odası kapısının önünde beklemesi nedeniyle büyük korku yaşadı.

"New Rules" şarkısıyla tanınan sanatçı, yaşanan bu olay sonrası sarsıldı ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesine karar verildi.

29 yaşındaki Dua Lipa, bir reklam filmi çekimi için Güney Amerika'ya uçtuktan sonra Santiago, Şili'deki beş yıldızlı Ritz-Carlton otelinde kalıyordu. Selfie çekmek isteyen hayranları, sanatçının yatak odası kapısının önünde ve asansörde beklerken yakalandı.

Konuya yakın bir kaynak, "Dua'nın ülkeye gelişi sırasında onu görmek isteyen hayranları nedeniyle ortalık karıştı. Bir grup hayran sadece otel katına değil, odasının önüne kadar ulaştı. Güvenlik ekibi ek kontroller yapmak zorunda kaldı ve asansörde bekleyen daha fazla hayran vardı. Dua, otel içinde fotoğraf çektirmeyeceğini söyledi" açıklamasında bulundu.

Geçen yıl The Sun gazetesinin haberine göre, TikTok fenomeni olmak isteyen bir kişinin Birmingham'daki prova alanına girmesi nedeniyle Glastonbury hazırlıklarına ara vermek zorunda kalmıştı.

Dua Lipa, üçüncü albümü "Radical Optimism"in tanıtımı için düzenlediği stadyum turnesinin ikinci ayağına Mart ayında başlayacak.

Hayranları otele girip Dua Lipa'nın odası önünde bekleyince şarkıcı korktu
Hayranları otele girip Dua Lipa\'nın odası önünde bekleyince şarkıcı korktu

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Son Dakika Magazin Hayranları otele girip Dua Lipa'nın odası önünde bekleyince şarkıcı korktu - Son Dakika

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