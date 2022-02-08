Hayranlarına Müjdeyi Verdi

Uzun bir aradan sonra sözü ve müziği kendisine ait olan 'Yasemen Mevsimi' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmeye hazırlanan başarılı şarkıcı Göknur, stüdyo okumalarını bitirdi.

Yunan Müziği ile tanınan başarılı şarkıcı Göknur, sahne performanslarına hızla devam ettiğini söyledi. Yeni şarkısı için klip çekimine hazırlanan şarkıcı yakında hayranlarıyla bir araya geleceğinin müjdesini verdi.

Göknur Onur kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısı 1978 İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe ilkokul yıllarıda, sanat yaşamına 1990'lı yıllarda çeşitli dernek ve organizasyonlarda türkü söyleyerek başladı. Ailesinin onun sanatçı olmasını istememesine rağmen Karadağ müziğini seçti. Konservatuar hocalarından Suat Özbek'ten şan dersleri aldı. Bu süreçte çeşitli halk konserlei verdi, televizyon programlarına çıktı. Sanatçının ilk albümü 2004 yılında "Gidem Yare" adıyla Ayka Müzik Yapım'dan çıktı. Halk ozanlarını ve halk müziği ustalarını örnek aldığını söyleyen sanatçı albüm ve sanat çalışmalarına devam ediyor.