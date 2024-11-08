Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı - Son Dakika
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Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe\'nin fotoğrafına tepki yağdı

İlk ve Son dizisinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nın dizi için uzuvlar arasında çektirdikleri fotoğraf büyük tepki çekti.

08.11.2024 10:20
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İstanbul Fatih'te 4 Ekim Cuma günü 19 yaşındaki Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar gündeme gelmişti.

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Büyük tepki çeken fotoğraf kareleri sonrası bir açıklama yapmak zorunda kalan ünlü oyuncu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" demişti.

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı

O FOTOĞRAFA DA TEPKİ YAĞDI

Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken şimdi de Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe parçalanmış manken uzuvlarının arasında verdiği pozlar gündem oldu. Birçok kullanıcı hiçbir şeyden ders almadığımızı ve fotoğrafın rahatsız edici olduğunu belirtti.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İkram Tural:
    ferhat eser gibi boş haber 7 0 Yanıtla
  • Melike:
    yok ya bizim sanat camiasından bi cacık olmaz. 4 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Bu ünlülerden halka örnek alınacak bir davranış neden göremiyoruz. Çünkü bunların kütlesi takipçisi seveni umurunda değil. Hepsi tamamıyla gelir düşünüyor. Birileri de çıksın şu halka güzel bir şeyler söylesin bir iki kaliteli yazı öneri tavsiye paylaşsın ama yok. Zor dönem olur tek bir sorumluluk almazlar, birilerini yardımda yarıştıklarını göremeyiz. Çok garip bir topluluk 1 0 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    bilerek ve isteyerek yapılan bir operasyon 1 0 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    Yap sonra da özür dilerim, yersen. 0 0 Yanıtla
  • Ali Özdemir:
    sanat değil kültürel yozlaşma öncülük edenlerde sanatçı zannedenler 0 0 Yanıtla
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