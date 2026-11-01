Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde görenleri şaşırttı

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Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde görenleri şaşırttı
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Ünlü manken Heidi Klum, New York’ta düzenlediği Cadılar Bayramı partisinin 25’incisinde bu kez dev ve kanlı bir el kostümüyle halıya çıktı. Modelin yüzü, kopmuş el görüntüsü verilen kostümün bilek kısmından görünüyordu.

Heidi Klum, 31 Ekim’de New York’ta düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı partisinde sıra dışı kostümüyle dikkat çekti. Partinin 25’inci yılına özel olarak kendi sol elinin dev ve kanlı bir kopyasına dönüşen Klum’a, sarı koruyucu kıyafetler giyen yardımcıları eşlik etti. 

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde görenleri şaşırttı
Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde görenleri şaşırttı

KOSTÜMÜ İÇİN AYLARCA ÇALIŞILDI

Klum’un kostümünde bacakları elin parmaklarını oluştururken yüzü bilek bölümünden göründü. Kırmızı ojeler ve yüzüklerle tamamlanan tasarımda, eşi Tom Kaulitz’in adının yer aldığı dövme ayrıntısı da kullanıldı.

Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde görenleri şaşırttı

Kostümün hazırlanmasının aylar sürdüğü, Klum’un parti öncesinde kostümü giymek için yaklaşık altı saat harcadığı belirtildi. Ünlü model, gecede halıda poz verirken parti konukları da farklı karakterlerin kostümleriyle etkinliğe katıldı.

Cadılar BayramıHeidi KlumNew YorkMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Heidi Klum Cadılar Bayramı partisinde görenleri şaşırttı - Son Dakika
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