Heidi Klum\'un Grammy\'deki çıplak illüzyonlu elbisesi \'\'Yok Artık\'\' dedirtti

Müzik dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Grammy Ödülleri, bu yıl da sadece kazananlarıyla değil, kırmızı halıda sergilenen cesur ve sıra dışı stillerle gündeme oturdu.

Kırmızı halının vazgeçilmez isimlerinden Heidi Klum, yıllardır cesur moda tercihleriyle dikkat çekiyor. Katıldığı her etkinlikte tüm gözleri üzerine çeken ünlü model, bu kez Grammy kırmızı halısında giydiği alışılmadık ve iddialı elbisesiyle tüm dikkatleri topladı.

Gecenin sunuculuğunu bir kez daha Trevor Noah üstlenirken, sahnede birbirinden iddialı performanslar izleyicilerle buluştu. Ödüllerin sahiplerini beklediği bu sırada, gözler her zamanki gibi kırmızı halıya çevrildi.

Alışılmışın dışında tasarımlar ve cesur kombinler, gecenin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. Bu yüzden kırmızı halıda adeta şov yapan ünlüler, sosyal medyanın da gündemini belirledi.

Heidi Klum, vücuduna yapışan ten rengi lateks elbisesiyle kırmızı halıya çıktı ve tüm bakışları üzerine topladı. Elbisenin cesur tasarımı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Klum'un tarzını "fazla iddialı" buldu, kimileri ise eğlenceli yorumlarla paylaştı.

Daha önce de sıra dışı tercihleriyle adından söz ettiren Klum, Grammy'de de yine bildiğini yaptı ve geceye damgasını vurdu.