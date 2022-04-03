Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu - Son Dakika
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Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu

03.04.2022 19:10

Vizyona girdiği günden itibaren çok konuşulan Bergen filminde Farah Zeynep Abdullah, hem başrolde yer aldı, hem de ortak yapımcı oldu. Güzel oyuncunun kazancının şimdiden 40 milyon lira olduğu iddia edildi. Yapımın başrolünde yer alması planlanan Serenay Sarıkaya, farklı projeleriyle çekim takviminin çakışması nedeniyle rolden vazgeçmiş ve yerini Farah Zeynep Abdullah almıştı.

Acıların Kadını albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu Belgin Sarılmışer'in canlandırıldığı Bergen filmi geçtiğimiz 4 Mart'ta vizyona girerek gişeleri adeta altüst etti. Şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde edildi.

FARAH ZEYNEP'İN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah'ın kazancının şimdiden 40 milyon lira civarında olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya rolden vazgeçmişti! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazancı dudak uçuklattı

İLK SERANAY SARIKAYA DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Bergen'in hayatını konu alan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri devamlı ertelenen filmin başrolünün Serenay Sarıkaya olması planlanıyordu. Ancak çekim takviminin başka projelerine denk gelmesi nedeniyle rolünden vazgeçen Sarıkaya'nın yerini daha sonra Farah Zeynep Abdullah aldı.

Serenay Sarıkaya rolden vazgeçmişti! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazancı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya rolden vazgeçmişti! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazancı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya rolden vazgeçmişti! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazancı dudak uçuklattı
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Son Dakika Magazin Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu - Son Dakika


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