Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler

06.03.2026 14:08
Son günlerde Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında oluşan dostane paylaşımlar gündem olurken, bu kez tartışma yaratan bir paylaşım dikkat çekti. Milli futbolcu Kenan Yıldız ile İspanyol oyuncu ve model Ester için hazırlanan sahte düğün davetiyesi sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Son günlerde sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında oluşan dostane paylaşımlar gündem olurken, bu kez tartışma yaratan bir paylaşım dikkat çekti.

DÜĞÜN DAVETİYESİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde Kenan Yıldız ile İspanyol oyuncu ve model Ester adına hazırlanmış bir düğün davetiyesi yer aldı. Kısa sürede yayılan paylaşım çok sayıda kullanıcı tarafından konuşulmaya başladı.

DOSTLUK RÜZGARINA GÖLGE DÜŞÜREBİLİR YORUMLARI

Bazı yorumlarda bu tür içeriklerin iki ülke arasındaki dostane paylaşımlara zarar verebileceği ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ART BROADWAY ART BROADWAY:
    Evlilik demiş, nikah demiş kötü birşey değil ki. Kutsal bir birleşme. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
