Son günlerde sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında oluşan dostane paylaşımlar gündem olurken, bu kez tartışma yaratan bir paylaşım dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görsellerde Kenan Yıldız ile İspanyol oyuncu ve model Ester adına hazırlanmış bir düğün davetiyesi yer aldı. Kısa sürede yayılan paylaşım çok sayıda kullanıcı tarafından konuşulmaya başladı.
Bazı yorumlarda bu tür içeriklerin iki ülke arasındaki dostane paylaşımlara zarar verebileceği ifade edildi.
Son Dakika › Magazin › Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)