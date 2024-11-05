Hiç rol almadığı filmle servet kazandı

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\'Tahmin edilmesi en zor seçimde\' kritik sonuçlar geldi

Neymar\'a bir şok daha

Umutsuz Ev Kadınları dizisinde hayat verdiği 'Gabrielle' karakteriyle dünya genelinde büyük bir üne kavuşan aktris Eva Longoria, hiç rolü almadığı bir filmin kendisine servet kazandırma öyküsünü anlattı.

"HALA DA KAR ÖDEMESİ GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Sinemanın kült serilerinden birine dönüşen John Wick'in ilk filminin gösterime çıkmadan önce bütçe açığı yaşamasıyla, çekimleri sona ermiş projeye 6 milyon dolar (206 milyon TL) yatırım yaptığını dile getiren Longoria, "Şimdiye dek geriye 12 milyon dolar aldım, hala da kar ödemesi gelmeye devam ediyor" dedi.

"YAPTIĞIM EN AKILLICA YATIRIM OLDU"

Longoria, başrolünü Keanu Reeves'in üstlendiği John Wick serisi için "Yaptığım en akıllıca yatırım oldu" ifadesini kullandı.