Hiç rol almadığı filmle servet kazandı

Umutsuz Ev Kadınları dizisinde hayat verdiği 'Gabrielle' karakteriyle dünya genelinde büyük bir üne kavuşan aktris Eva Longoria, hiç rolü almadığı bir filmin kendisine servet kazandırma öyküsünü anlattı.
Sinemanın kült serilerinden birine dönüşen John Wick'in ilk filminin gösterime çıkmadan önce bütçe açığı yaşamasıyla, çekimleri sona ermiş projeye 6 milyon dolar (206 milyon TL) yatırım yaptığını dile getiren Longoria, "Şimdiye dek geriye 12 milyon dolar aldım, hala da kar ödemesi gelmeye devam ediyor" dedi.
Longoria, başrolünü Keanu Reeves'in üstlendiği John Wick serisi için "Yaptığım en akıllıca yatırım oldu" ifadesini kullandı.
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