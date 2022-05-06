Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konserler düzenlendi - Son Dakika
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Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konserler düzenlendi

06.05.2022 11:41
Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konserler düzenlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği kutlamalarının birinci günü etkinliklerinde sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı konser verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği kutlamalarının birinci günü etkinliklerinde sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı konser verdi.

Katılımın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser alanında sahneye çıkan Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, sevilen şarkıları seslendirirken, izleyenler de büyük bir coşkuyla onlara eşlik etti. - EDİRNE

Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konserler düzenlendi
Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konserler düzenlendi

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Serkan Çağrı, Hıdırellez, Yonca Lodi, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konserler düzenlendi - Son Dakika


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