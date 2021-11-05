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Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı - Son Dakika

Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı

05.11.2021 01:27
Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı

Yazar Metin Hara ile sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Altınbilek'in özel hayat itirafı dikkat çekti...

Alışveriş yapan oyuncuya ilişkisi sorulunca, "Her şey yolunda" diye konuştu. Adana- İstanbul arası mekik dokuyan Altınbilek, "Artık alıştım, seyahat yapmaktan zorlanmıyorum" dedi.

Bir hayli keyifli olduğu görülen oyuncunun Metin Hara'yla zaman geçirmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sık sık estetik haberleriyle gündeme geliyor.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Altınbilek estetik iddialarına şu şekilde yanıt verdi: "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor."

Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı
Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı
Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı
Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı

Metin Hara, İstanbul, Estetik, Adana, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hilal Altınbilek'in gizli aşkı ifşa oldu! İlk kez açıkladı - Son Dakika Magazin


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