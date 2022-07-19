Hıncal Uluç'tan Haber Var! Sağlık Durumunda Flaş Gelişme... - Son Dakika
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Hıncal Uluç'tan Haber Var! Sağlık Durumunda Flaş Gelişme...

19.07.2022 19:00
Hıncal Uluç'tan Haber Var! Sağlık Durumunda Flaş Gelişme...

Bir süredir yoğun bakımda bulunan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Uluç'un son durumu...

Hastalığı sonrası sosyal medyada tartışma konusu olan Hıncal Uluç için, Cüneyt Özdemir ve Defne Joy Foster'ın yakın arkadaşı Yunus Günçe sert eleştirilerde bulunmuştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu tartışmalar yaşanırken, tedavi gördüğü hastaneden Hıncal Uluç hakkında yeni açıklama yapıldı.

Bir süredir Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hıncal Uluç, solunum cihazına bağlı olarak karnından besleniyor.

CİHAZA BAĞLANDI

Hıncal Uluç'un tedavisini yürüten doktorlarından alınan bilgiye göre enfeksiyon değerleri düşen Uluç'un akciğer solunumunun rahatlaması için cihaza bağlandığı öğrenildi.

MAKİNA OLMADAN NEFES ALAMIYOR

Doktorlar, karnından beslenmeye devam edilen Hıncal Uluç'un akciğerlerinin rahatlaması ve makina olmadan solunumunu gerçekleştirmesi için uğraş verdiklerini ifade ettiler.

Doktorlar, Uluç'un sağlık durumunun şu anda stabil olduğu ifade etti. (tv100)

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Uluç, şu anda Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmayı sürdürmektedir. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktadır. Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı.

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Kaynak: Snob Magazin

Defne Joy Foster, Cüneyt Özdemir, Hıncal Uluç, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hıncal Uluç'tan Haber Var! Sağlık Durumunda Flaş Gelişme... - Son Dakika

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