Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi

Hollywood\'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi

Taylor Swift, Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasında tanık olarak mahkemeye çağrıldı. Hollywood'u karıştıran davanın duruşmaları Mart 2026'da başlayacak.

10.05.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blake Lively, Aralık ayında rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını zedelemekle suçlayarak dava açmıştı. İkili, "It Ends With Us" filminin çekimleri sırasında birlikte çalışmıştı. Baldoni ise bu suçlamaları reddederek karşı hamle yaptı ve Lively ile eşi Ryan Reynolds'a 400 milyon dolarlık iftira davası açtı.

Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi

Dava sürecine beklenmedik şekilde dahil edilen Taylor Swift'in rolü ise şimdiden merak konusu oldu. Swift'in ekibinden yapılan açıklamada, ünlü şarkıcının filmle bağının yalnızca "My Tears Ricochet" adlı şarkısının filmde kullanılmasına izin vermekle sınırlı olduğu vurgulandı. Ayrıca Swift'in sete hiç uğramadığı ve filmin yaratıcı süreçlerinde hiçbir şekilde yer almadığı belirtildi.

Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi

Ünlüler dünyasını derinden sarsan ve tarafları karşı karşıya getiren davanın ilk duruşmasının Mart 2026'da başlaması bekleniyor. Swift'in tanıklık yapıp yapmayacağı konusu ise henüz kesinlik kazanmadı.

Kaynak: DHA

Blake Lively, Taylor Swift, Hollywood, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Swift, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu Videolarıyla ünlenen genç Saniye’nin acı ölümü Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye olay sözler: Derbide akılları çelişti Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi senaryo gerçekleşti Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo gerçekleşti
PKK’nın kongre kararına DEM Parti’den ilk yorum PKK'nın kongre kararına DEM Parti'den ilk yorum
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ’yalan tanıklık’ iddiasıyla ilk kez hakim karşısında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında
Osimhen’den veda gibi sözler Osimhen'den veda gibi sözler
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
Parkta bulduğu alkol şişesini su zannederek içen çocuk hastanelik oldu Parkta bulduğu alkol şişesini su zannederek içen çocuk hastanelik oldu
Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş
Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi

13:42
Çanakkale’de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı
Çanakkale'de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı
12:59
Çalık Holding’den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar
Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar
11:58
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
08:51
Güney Asya’da savaş şiddetleniyor Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı
16:29
Vitor Pereira tarih yazıyor Premier Lig’de ayın en iyisi seçildi
Vitor Pereira tarih yazıyor! Premier Lig'de ayın en iyisi seçildi
16:25
Başkentte şüpheli ölüm Ailesinin “eski eşinle barış“ ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı
Başkentte şüpheli ölüm! Ailesinin "eski eşinle barış" ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı
16:24
Anlaşma tamam gibi İşte Arda Turan’ın yeni takımı
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
16:16
DEM Parti’den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor
DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor
16:09
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
15:56
Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den Fenerbahçe’ye sert tepki
Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki
15:43
Bursaspor yeni formalarını tanıttı Taraftarlar o formalara hayran kaldı
Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı
15:30
Leverkusen’de ayrılık Xabi Alonso görevini bırakacağını açıkladı
Leverkusen'de ayrılık! Xabi Alonso görevini bırakacağını açıkladı
14:58
Mehmet Ali Erbil: 29 senedir nafaka ödeyen tek adam olabilirim
Mehmet Ali Erbil: 29 senedir nafaka ödeyen tek adam olabilirim
14:54
Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi
Tatil için gittiği memleketinde yaptığı hatanın bedelini ağır ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 13:48:18. #7.11#
SON DAKİKA: Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.