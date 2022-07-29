Konserde facia! Üzerlerine dev ekran düşen dansçılardan biri ağır yaralandı - Son Dakika
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Konserde facia! Üzerlerine dev ekran düşen dansçılardan biri ağır yaralandı

29.07.2022 10:53

Hong Kong'da istenmeyen bir kaza yaşandı. Mirror adlı grubun konseri sırasında sahnenin üzerinde asılı duran dev ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü. Kazada 2 dansçı yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle konser yarıda kesilirken, seyircilerin konser alanından ayrılmaları istendi.

Hong Kong'da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum'daki konserinde tahlisiz bir kaza yaşandı. Grubun üyeleri Anson Lo ve Edan Lui bir düzine dansçıyla sahnede performans sergilediği sırada sahnenin üzerinde asılı duran LED ekranlardan biri sahneye düştü. Kazada 2 dansçı yaralandı.

BİR DANSÇININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kaza anına ait görüntülerde LED ekranın bir dansçının tam üzerine düştüğü ve ardından devrilirken başka bir dansçıya çarptığı görülürken, seyircilerin ise çığlık attığı duyuldu. Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçıların Queen Elizabeth Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 seyircinin kazanın ardından şoka girdiği ifade edildi. Kaza nedeniyle konser yarıda kesilirken, seyircilerin konser alanından ayrılmaları istendi.

Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
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HONG KONG - Konser sırasında sahneye düşen dev ekran, bir dansçıyı ezdi HONG KONG - Konser sırasında sahneye düşen dev ekran, bir dansçıyı ezdi Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
Kaynak: İHA

Hong Kong, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde facia! Üzerlerine dev ekran düşen dansçılardan biri ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konserde facia! Üzerlerine dev ekran düşen dansçılardan biri ağır yaralandı - Son Dakika
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