\'Hudutsuz Sevda\'nın başrolü ekibe veda ediyor

NOW ekranlarında perşembe akşamları izleyicilerle buluşan fenomen dizi "Hudutsuz Sevda" hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Dizi ikinci sezonu 63. bölümde kapatacak.

MİRAY DANER EKİBE VEDA EDİYOR

Yapımcılığını Fatih AKsoy'un, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün ve senaristliğini Bahadır Özdener'in üstlendiği dizide başrol oyuncusu ekibe veda ediyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; dizide "Zeynep" karakterine hayat veren Miray Daner sezon finalinde ekibe veda edecek. Kadrosu yenilenecek olan dizide "Halil İbrahim" karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş ise yeni sezonda devam edecek. Öte yandan; kulis bilgilerine göre dizi "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yayın hayatını sürdürecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Russo'nun gelişiyle birlikte Halil İbrahim ve Fikret kendilerini yeni bir tehlikenin ortasında bulur. İskender'in verdiği karar savaşın yönünü değiştirirken, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki bağ daha da güçlenir. Didem, yaşadığı büyük sarsıntının ardından Zeynep'e karşı yeni bir cephe açarken, Damla'nın Esma üzerindeki baskısı Fikret'i zor bir seçimin eşiğine getirir. Herkesin kendi savaşını verdiği bu bölümde, alınan kararlar geleceği şekillendirecek.