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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir - Son Dakika
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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, payvon sahneleri ile yankı uyandırdı. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, dizinin Ankara ve Ankara kültürünü yanlış yansıttığını belirterek, yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı.

26.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:59
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Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan "İnci Taneleri" dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış tanıttığını belirtti.

PAYVON SAHNELERİ İLE GÜNDEME GELDİ

Tanıtım videosunun yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük yankı uyandırdı. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

PAYVON SAHNELERİNİN KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUNU VURGULADILAR

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini belirtti. "Pavyon dansları kursu" açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğunu vurguladı.

"YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN KANUNİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Durakmedya'ya konuşan ve dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtiklerini belirten Demir, "Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir. Dizilerle filmlerle ön plana çıkarıp allayıp pullayarak özendirecek başka şey bulamayan zihniyetler! Milli Mücadelenin merkezi olan Ankaramızın pavyon kültürü ile değil, bir ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli unsuru olan, Oğuz kültürünün bugünlere kadar gelmesine ve yaşanmasına vesile olan SEYMENLİK kültürü ile anılması için elimden geleni yapacağım. Dizinin yayından kaldırılması için kanuni haklarımızı arayacağım."

Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
YORUMLAR (13)
  • UğuR DURAN: doğru söylüyorlar. Orda kadınlar boyunlu kazak giyiyor değil mi? bırakın bu işleri, yılmaz Erdoğan'ı sevmiyoruz, onu piyasadan silmek istiyoruz deyin bilelim. Yanıtla 45 192
  • Orhan Yüksel: Madem birşeyi kaldıracaksanız önce pavyonları kaldırın Yanıtla 14 169
  • süleyman hakan gökşen: bunlar pavyonlarda yaşanmıyor mu? yani uydurma mı ? Ankara havası her yerde çalınıyor ve beğeniliyor, neyinden şikayetçiler ? ayrıca reklamı da yapılıyor... Yanıtla 20 107
  • Necati Kaya: Sanki Ankara babalarının malı. Yanıtla 9 50
  • sabri: Pavyonları da kaldırın . Silah sahneleri olan angara dizilerinde tepki yok bunda mı var. Bir de dedikodu arkadan dolap ceviren angara dizileri de var. Onlar angara yı yansıtıyor o zaman. Yanıtla 5 45
  • İlker Demir: PAVYONLAR KAPATILSIN MÜSTEHCEN YAYIN YAPANLAR CEZALANDIRILSIN Yanıtla 7 41
  • Necati Kaya: Ulan bir bitmediniz. Sanki hicbir şehirde pavyon yok. 1970 lerden beri Ankara'da maltepede Mon Amour vardı. Daha onlarcası. Senin Ankara külturü dediğin ne. Iyi ya film dizi filan yapacak ne konu,ne mekan ne karakter bulunmasın. Herkes pirüpak. Gerceklerin görünmesi hoşunuza gitmiyor.Baska kapıya naş. Yanıtla 3 37
  • soncinsan: la bı gıdın ısınıze ya angaradakı pavyonlara hıc gıtmedıler sankı Yanıtla 6 33
  • Fatih Solmaz: neden ki payvonlarda bunlar yokmu iftiramı, gidin pavyonlara dava açın. uğraştığımız işlere bak Yanıtla 3 32
  • Çağatay Edesen: Aylak kalmışlar... Yanıtla 4 21
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Yılmaz Erdoğan, Dizi, Magazin, Son Dakika

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