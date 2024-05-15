Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam - Son Dakika
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Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

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Bursa'da annesi, ağabeyleri ve yengesini öldüren polis memuru Adem Ergüner'in, olay günü ağabeyine "Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Kimseyi tasarlayarak öldürmediğini ve ağabeylerinin kendisine hakaret mesajı attığını öne süren Ergüner, "Kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek kendisini savundu.

15.05.2024 11:19
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Bursa'da annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remziile yengesi Fatma Ergüner'i tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Adem Ergüner'in, olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner'e, "Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildiği duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, Adem Ergüner için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 27 Ocak 2023'te saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkiinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner(30), Bingöl'deyken 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e (40) vererek kendisine ev yapmasını istedi. Ancak evin yapılmadığını gören Adem Ergüner, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.

AİLE BİREYLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine Adem Ergüner izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyine telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye (67), ağabeyi Remzi (45) ve yengesi Fatma Ergüner (39) ile buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklandı.

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

"YAŞADIĞIM TRAVMALAR, BU SONUCA NEDEN OLDU"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme' ve 'tehdit' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Ergüner, duruşmalardaki ifadesinde, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, "Mehmet'e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu" dedi.

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Yarıyıl tatilinde eşinin ailesini ziyaret etmek için Eskişehir'e geldiklerini belirten Adem Ergüner, parasını almak için de Bursa'ya gitmeye karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Remzi ağabeyimi arayıp, büyük olarak yanımızda bulunmasını istedim. 'Beni ilgilendirmez' dedi. Mehmet Ergüner'e, 'Bağ evinde buluşalım' diye sesli mesaj attım. Tek geleceğini düşünüyordum ama 3 araçla geldiklerini gördüm. Arabalar yaklaşınca tedirgin olup, havaya tek el ateş edip, durmalarını istedim. En arkada duran Mehmet Ergüner'in arabası üzerime gelmeye devam edince, araca doğru rastgele ateş ettim. Sonrasında arabadan çıkıp, beni durdurmaya çalışan Remzi Ergüner ile boğuşurken ona da ateş ettim. Daha sonra kendimi kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Vicdan azabı çekiyorum."

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

TELEFON GÖRÜŞMELERİ MAHKEMEDE DİNLETİLDİ

Adem Ergüner'in, olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner'e, 'Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Sanığın ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının da dinletildiği duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Adem Ergüner'in, annesi Bedriye ile ağabeyleri Mehmet ve Remzi Ergüner'e karşı 'Tasarlayarak üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Fatma Ergüner'e karşı da 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

"BEN ZATEN DELİ DEĞİLİM"

Kimseyi tasarlayarak öldürmediğini ve ağabeylerinin kendisine hakaret mesajı attığını öne sürerek, kontrolünü kaybettiğini söyleyen ve mütalaayı reddeden Adem Ergüner, tahliyesini istedi. Ergüner, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği rapor için ise "Çok şükür akıl sağlığım yerinde. Ben zaten deli değilim. O gün kontrolümü kaybettim" dedi.

Sanık Adem Ergüner'in tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam
Kaynak: DHA

Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam - Son Dakika

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