Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

"Şak Şuka" şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, sergilediği dans performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan performans, ünlü isimlerden de övgü dolu yorumlar aldı.
Baran Mengüç'ün performansına yorum yapan isimler arasında Hülya Avşar da yer aldı. Avşar, paylaşımın altına, "Bu çocuk dünyaca ünlü olmaya aday, bayılıyorum" notunu düşerek genç isme övgüde bulundu.
Baran Mengüç'ün enerjik ve ritmik dansı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Paylaşım, çok sayıda beğeni alırken, yorumlarda genç yeteneğin gelecekte adından sıkça söz ettirebileceği yönünde görüşler öne çıktı.
