Claude Magnier\'in yazdığı Oscar oyunu Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi\'nde sahnelendi

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Claude Magnier'in yazdığı, Asude Zeybekoğlu'nun çevirdiği, Ersin Umulu'nun yönettiği "Oscar", 6 Şubat 2024 Salı günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Seyircinin heyecan ve merakla izlediği oyun, uzun süre alkışlandı.

İBB Şehir Tiyatroları Turnelerine Devam Ediyor

İBB Şehir Tiyatroları Şubat ayında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi 13 Şubat Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

Uçurtmanın Kuyruğu 16, 17, 18 Şubat Eskişehir Opera Sahnesi

Gül'e Ağıt 20 Şubat Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra farklı illerde de seyirciyle buluşturmaya devam edecek.

OSCAR

Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.

Oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Aslı Şahin, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor.