YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı

İbrahim Tatlıses\'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı

1 Nisan'da yaptığı açıklamada "Seçimi kaybettim ve evleniyorum" diyerek herkesi şaşkına çeviren ibrahim Tatlıses, şaka yaptığını evlenmek yerine ev aldığını söyledi.

03.04.2024 10:48  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından 1 Nisan'da paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, evlendiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Tatlıses, yeni yaptığı paylaşımda olayın iç yüzünü anlattı.

"ŞAKADAN HİÇ ANLAMIYORSUNUZ"

Tatlıses, 1 Nisan'da yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. Evlendiği söylentisiyle adından söz ettiren sanatçı, yeni paylaşımda şaka yaptığını belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan... İkisinin toplamı ne oluyor? Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Yani evlendim şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya. İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?"

İbrahim Tatlıses'in 'Evlendim' çıkışı 1 Nisan şakası çıktı

İbrahim Tatlıses, 1 Nisan, İzmir, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in 'Evlendim' çıkışı 1 Nisan şakası çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ayzer karaarslanoğlu: yavv şu kulunu yaratıyom.bi takip et Allahım 14 4 Yanıtla
  • Erdal Şahin: Allahım sen anladın bilirsin işini ???? 12 1 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: bu ne zaman uçmak ğa varacak :)) 7 1 Yanıtla
  • Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti
    11:10 Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti

    Oyuncu Zafer Algöz'ün annesinin ardından babası Cevdet Algöz de vefat etti. Acı haberi Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz duyurdu. Algöz ailesine başsağlığı dileyen Yılmaz, güç ve sabır temennisinde bulundu. Zafer Algöz ise 65 yıllık aşıkların cennette buluştuğunu belirtti ve babasının cenazesinin Balıkesir'de defnedileceğini açıkladı.

  • Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi toprağa verildi
    10:15 Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi toprağa verildi

    Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kulak'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Kulak'ın cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

  • Türker İnanoğlu'nun kaybının ardından eşi ve eski eşinden veda mesajları geldi
    08:50 Türker İnanoğlu'nun kaybının ardından eşi ve eski eşinden veda mesajları geldi

    Türker İnanoğlu'nun 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Filiz Akın ve 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu veda mesajları yayınladı. Akın mesajında "Son çınarı, oğlumun babasını kaybettik" derken Bubikoğlu da "Kıymetli eşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

  • Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti
    08:10 Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti

    24 gün önce annesi Güner Algöz'ü kaybetmenin acısıyla yıkılan usta oyuncu Zafer Algöz, bu sefer de babası Cevdet Algöz'ü kaybetti. Ailesini kaybetmenin acısıyla yıkılan Algöz, "65 yıllık aşıklar cennette buluştular" dedi.

  • Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu
    01:10 Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu

    Ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni 4 Nisan Perşembe günü Tim Show Center'da yapılacak. Öğle namazının ardından Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

  • Türker İnanoğlu: Türk Sinemasının ve Televizyonunun Öncü İsimlerinden
    01:10 Türker İnanoğlu: Türk Sinemasının ve Televizyonunun Öncü İsimlerinden

    Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.

  • Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak nitelendirdi
    21:10 Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak nitelendirdi

    Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, çocuklarının Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak hissettiklerini söyledi. Kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istediğini belirten Shakira, erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye inandığını ifade etti.

  • Türker İnanoğlu Hastaneye Kaldırıldı
    21:10 Türker İnanoğlu Hastaneye Kaldırıldı

    Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.


11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
10:54 Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
10:58 Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 14. tur seçiminde de belli olmadı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 12:03:23. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement