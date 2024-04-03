Pazar günü yapılan seçimlerin ardından 1 Nisan'da paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, evlendiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Tatlıses, yeni yaptığı paylaşımda olayın iç yüzünü anlattı.
Tatlıses, 1 Nisan'da yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. Evlendiği söylentisiyle adından söz ettiren sanatçı, yeni paylaşımda şaka yaptığını belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan... İkisinin toplamı ne oluyor? Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Yani evlendim şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya. İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?"
Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses'in 'Evlendim' çıkışı 1 Nisan şakası çıktı - Son Dakika
Oyuncu Zafer Algöz'ün annesinin ardından babası Cevdet Algöz de vefat etti. Acı haberi Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz duyurdu. Algöz ailesine başsağlığı dileyen Yılmaz, güç ve sabır temennisinde bulundu. Zafer Algöz ise 65 yıllık aşıkların cennette buluştuğunu belirtti ve babasının cenazesinin Balıkesir'de defnedileceğini açıkladı.
Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kulak'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Kulak'ın cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
Türker İnanoğlu'nun 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Filiz Akın ve 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu veda mesajları yayınladı. Akın mesajında "Son çınarı, oğlumun babasını kaybettik" derken Bubikoğlu da "Kıymetli eşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.
24 gün önce annesi Güner Algöz'ü kaybetmenin acısıyla yıkılan usta oyuncu Zafer Algöz, bu sefer de babası Cevdet Algöz'ü kaybetti. Ailesini kaybetmenin acısıyla yıkılan Algöz, "65 yıllık aşıklar cennette buluştular" dedi.
Ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni 4 Nisan Perşembe günü Tim Show Center'da yapılacak. Öğle namazının ardından Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.
Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, çocuklarının Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak hissettiklerini söyledi. Kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istediğini belirten Shakira, erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye inandığını ifade etti.
Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.
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