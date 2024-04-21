DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar büyük ilgi gördü.
Abisi İbrahim Tatlıses'in maço erkek halinin tam tersi makyaj yaptığı anları paylaşan Tatlı "Kızınız varsa katlanacaksınız ama bu fazla oldu be" dedi.
Tatlı'nın o anları büyük beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yorum yapan bir çok kişi "Abiniz İbrahim Tatlıses görmesin" yorumunu yaptılar.
Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı'nın Makyaj Yaptığı Anlar Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Edis, Alaçatı Ot Festivali kapsamında İzmir'de sahne aldı ve binlerce hayranıyla buluştu. Konserde yeni hitlerinin yanı sıra klasik şarkılarını da seslendiren Edis, Anıl Piyancı ile birlikte 'Kainat' şarkısını söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile de sahnede selfie çeken Edis, konser sırasında hayranlarıyla sohbet etti. Edis, 23 Nisan'da Ankara'da sevenleriyle buluşacak.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in mirasını reddetmesinin ardından türkücü Ceylan'ın yeni şarkısını paylaşarak eski gelinine destek verdi. Tatlıses, Ceylan'a başarılar dileyerek gurur duyduğunu belirtti. Bu paylaşım, Tatlıses'in oğluna karşı yapılan yorumlara da cevap niteliği taşıdı.
Güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Paranoya filminin çekimleri başladı. Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın başrollerini paylaştığı film, Muntazam adlı gazetecinin yaşadığı paranoya hikayesini konu alıyor. Filmin çekimleri İstanbul ve Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek ve sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.
'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen Taktaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana’da toprağa verildi.
Usta yönetmen Steven Spielberg, kariyerinin sonuna geldiği söylentilerine rağmen bir UFO filmi çekmek için hazırlıklara başladı. Ünlü senarist David Koepp tarafından kaleme alınacak olan yapımın gişe başarısı elde etmesi bekleniyor. Spielberg'ün uzun yıllardır iş birliği yaptığı Universal stüdyosu projenin hayata geçirilmesi için öne çıkıyor. Bu yeni filmle uzaylılar hakkındaki çalışmalarını taçlandırmak isteyen yönetmenin, Close Encounters of The Third ile elde ettiği büyük gişe başarısını tekrarlamayı hedeflediği konuşuluyor.
Netflix'te kitaplardan uyarlanmış ve Rotten Tomatoes'da yüzde 90'dan fazla puan almış birçok harika film bulunuyor ve hikayeleriyle izleyiciyi kendine çekmeyi başarıyor. İşte en iyi 5 film: The Irishman, Moneyball, All Quiet on the Western Front, Orion and the Dark, Society of the Snow.
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, birikimiyle kendine ultra lüks bir yat aldığını açıkladı. Yatının değeri 10 milyon TL olan ünlü oyuncu, Kuruçeşme - Bebek - Arnavutköy arasında beklediğini söyledi. Taşdöğen'in Filistin açıklamaları ise büyük tepki çekmişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?