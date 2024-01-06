İbrahim Tatlıses, Kürt bestecilerle başı belada

Arka arkaya gelen davalar yüzünden zor zaman geçiren ünlü sanatçı cephesinde ise henüz bir açıklama yapılmadı.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Kürt besteciler ile başı belada. Güzellik merkezi sahibi fenomenlerinin meşhur ettiği " Yesmar Yesmar"ın sahibinden İbrahim Tatlıses'e izinsiz kullanım davası geldi.

Şarkının Iraklı bestecisi Tahir Uceyli Türkiye'de yayına giren İbrahim Tatlıses'in okuduğu "Devamke"yi kaldırmak için yasal işlemler başlattığı öğrenildi. Şarkının dijital platformlardan kaldırılması için de başvuruda bulunuldu.

İŞTE O ŞARKI

ŞİVAN PERWER'DE DAVA AÇMIŞTI

Şivan Perwer'in 2014 yılında İbrahim Tatlıses'e karşı açtığı telif davasını kazanmasına rağmen hala bir ödeme alamadığı ortaya çıktı. Hiç bir ödeme alamayan Perwer ünlü sanatçıyı icraya vermişti.