İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

İbrahim Tatlıses\'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena\'nın ilk sözleri
04.02.2026 14:25  Güncelleme: 14:29
İbrahim Tatlıses\'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena\'nın ilk sözleri
Asena, İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile 25 yıllık küslüğünü bitirmesinin ardından ilk kez konuştu; barışma nedeninin ''yüklerinden arınmak ve hesapları kapatmak'' olduğunu söyledi.

Yılbaşı gecesi İbo Show'a konuk olarak katılan ve İbrahim Tatlıses ile 25 yıllık küslüğünü bitirmesiyle magazin gündemine damga vuran Asena, merak edilen barışma sürecine dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Etiler'de görüntülenen Asena, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ORAYA ÇIKIŞ SEBEBİM..."

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra aynı programda bir araya gelmesine ilişkin duygularını anlatan Asena, barışmanın ardındaki nedeni şu sözlerle dile getirdi: "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok."

YENİ PROJELERİN SİNYALİNİ VERDİ

Asena, kariyerine dair yeni gelişmelerin de yolda olduğunu belirterek, "Bol bol sürprizlerim var. İnanılmaz heyecanlıyım. Hamdolsun şimdilerde keyfim çok yerinde" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOLAR GÜLDÜRDÜ

Yılbaşı programının ardından sosyal medyada paylaşılan eğlenceli videolar hakkında da konuşan Asena, yapılan paylaşımlara güldüğünü belirtti. Ünlü isim, "Canım milletim çok espritüel. Bazı videolara yerlere yattım. Z kuşağı da beni tanıdı. Değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı" diyerek yaşanan ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Szka788304 Szka788304:
    kaç paraya sahne aldın veyahut para almadan çıkarmıydın 3 0 Yanıtla
  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    vurdu vurdu vuruldu 1 0 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    iki milyon aldın eee ne olacak 0 0 Yanıtla
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri
