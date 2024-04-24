İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser\'e Cevap Verdi

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Mustafa Keser, son röportajındaki açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Genç meslektaşlarından rahatsızlığını dile getiren Keser, röportajın devamında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında konuşmuştu.

Mustafa Keser, "Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor" demişti.

"BANA KONUŞAMAZ"

Bu sözler üzerine sinirlenen İbrahim Tatlıses, TV8 ekranlarında yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programına bağlanıp şu sözleri söyledi:

"Mustafa Keser'e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6'daki 'İbo Şov'a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum."

"KÖR OL AMA NANKÖR OLMA"

Mustafa Keser için "Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem" diyen Tatlıses, "Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor.

Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim" ifadelerini kullandı.