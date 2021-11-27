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İbrahim Tatlıses'ten Aziz dizisine efsane yorum: Efnan kızımı tebrik ediyorum! Estetik yaptırmasın! - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'ten Aziz dizisine efsane yorum: Efnan kızımı tebrik ediyorum! Estetik yaptırmasın!

27.11.2021 12:22
İbrahim Tatlıses'ten Aziz dizisine efsane yorum: Efnan kızımı tebrik ediyorum! Estetik yaptırmasın!

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi, İbrahim Tatlıses'ten tam not aldı. Tatlıses, özellikle dizide Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas'a övgüler yağdırdı.

"Efnan benim adım... Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek... Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene... Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı.

Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?"

İBRAHİM TATLISES'TEN TEBRİK

Bu sözler Aziz dizisinde Efnan karakterinin kendini anlatırken ağzından dökülenler. Simay Barlas'ın canlandırdığı Efnan Karakteri İmparator İbrahim Tatlıses tarafından beğenildi. Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

İbrahim Tatlıses'ten Aziz dizisine efsane yorum: Efnan kızımı tebrik ediyorum! Estetik yaptırmasın!

"Vay benim AZİZ kardeşim bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır. Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar, oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip. İnşallah Efnan kızım başkalarının lafına uymaz estetik yaptırmaz. Böyle sade ve temiz kalır. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum."

SİMAY BARLAS KİMDİR?

17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

İbrahim Tatlıses'ten Aziz dizisine efsane yorum: Efnan kızımı tebrik ediyorum! Estetik yaptırmasın!

İbrahim Tatlıses, Simay Barlas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'ten Aziz dizisine efsane yorum: Efnan kızımı tebrik ediyorum! Estetik yaptırmasın! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten Aziz dizisine efsane yorum: Efnan kızımı tebrik ediyorum! Estetik yaptırmasın! - Son Dakika
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