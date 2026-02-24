İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler - Son Dakika
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

24.02.2026 15:51
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, Bodrum'daki kazanın ardından çocukları İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde Tatlı'nın Tatlıses'in mal varlıkları hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Yazar, Tatlıses'in evinde yapılan toplantıda kalem ve kağıtla mevcut varlıkların tek tek listelendiğini ifade etti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in uzun yıllar birlikte çalıştığı eski menajeri Şule Yazar, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yazar, Bodrum’da yaşanan trafik kazasının ardından Tatlıses ailesi içinde yaşanan miras ve mal varlığı tartışmalarının perde arkasını ilk kez anlattı.  Şule Yazar, Tatlıses ile yollarını bir otel projesi nedeniyle ayırdıklarını belirterek, projeye ilişkin taleplerinin karşılanmadığını ve bu süreçte anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi. 

“MAL VARLIĞI KALEMLE KAĞITLA YAZILDI” İDDİASI

Yazar, kazanın ardından evde yapılan bir toplantıda mal varlığının kalem kağıtla liste haline getirilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü. İddiasına göre, Tatlıses’in bazı çocukları mevcut varlıklar hakkında bilgi talep etti. Gel Konuşalım programında konuşan Yazar, bu talebin İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı tarafından dile getirildiğini öne sürdü.

"Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" sorusuna Yazar, "Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular" yanıtını verdi

“BEN HAYATTAYKEN BU KONULAR KONUŞULMAZ” TEPKİSİ 

Şule Yazar, söz konusu süreçte baba ile kızı arasında tartışma yaşandığını ve bir süre görüşmediklerini iddia etti. Tatlıses’in hayattayken miras konularının konuşulmasına tepki gösterdiğini savundu. Açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, iddialara ilişkin İbrahim Tatlıses cephesinden henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.

İbrahim Tatlıses, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ido tatlises melek zubeyde tatli kardesse ayni soy isim olmasi gerekli 0 0 Yanıtla
