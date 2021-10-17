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İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı - Son Dakika

İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı

17.10.2021 12:48

Gençlerin eğitimine destek veren Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını açıklayan Mood Ödül Töreni yetkililerinin, eserlerini hediye eden ünlüleri kandırdığı öğrenildi. Törende satılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Geceyi sunan Azra Akın,"Kandırıldık" dedi. Dernek yöneticisi Yasemin Kök, töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını açıkladı.

8. Mood Ödül Töreni'nde büyük bir skandala imza atıldı. 21 Eylül'de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıklamışlardı. Törende satılan eserlerin parasının yerine ulaştırılmadığı ve Dernek Başkanı Azra Akın'ın ise isyan ettiği öğrenildi.

GECEYİ DÜZENLEYENLERİN ORTADAN KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Günaydın'da yer alan habere göre, 21 Eylül'de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıkladı. Ünlüler, geceye eserleriyle ve katılımlarıyla destek verdi. Arzum Onan'ın bir heykelinin 100 bin TL'ye, Nurgül Yeşilçay'ın resminin ise 50 bin TL'ye satıldığı açıklandı. Yapılan bağışlar derneğe ulaşmadı. Törenin ardından geceyi düzenleyenler ortadan kaybolduğu iddia edildi.

İddialar vahim! 'Derneğe bağış yapacağız' deyip paraya toplayan ödül töreni yetkilileri ortadan kayboldu

"İNANDIK VE KANDIRILDIK"

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sahneye çıkan Azra Akın, "İnandık ve kandırıldık, çok üzgünüm" derken, diğer sunucu Mustafa Üstündağ ise "Destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm" dedi. Dernek tarafından yasal sürecin başlatıldığı açıklandı. Umudum Olur musun? Derneğinin yönetim kurulu üyesi ve iletişimden sorumlu Yasemin Kök, yaptığı yazılı açıklamada töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını belirtti.

İddialar vahim! 'Derneğe bağış yapacağız' deyip paraya toplayan ödül töreni yetkilileri ortadan kayboldu

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETMİŞTİ

Çağla Şikel, Nurgül Yeşilçay, Arzum Onan, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Ayşegül Cengiz, Gamze Süner Atay, Engin Çağlar, Müft Can Saçıntı, Kamuran Akkor, Manga, Ceyhun Yılmaz ve Hakan Gence gibi pek çok saygın gazeteci ve sanatçı isim geceye Umudum Olur musun? derneğine katkı sağlamak için gecede hazır bulunmuşlardı.

İddialar üzücü! Derneğe bağış yapacağız deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı
İddialar üzücü! Derneğe bağış yapacağız deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı

Türk Lirası, Azra Akın, İsyan, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İddialar üzücü! 'Derneğe bağış yapacağız' deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı - Son Dakika
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