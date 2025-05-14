İEÜ Bahar Şenliği Coşkusu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iki gün süren bahar şenliği etkinliklerini unutulmaz bir konserle taçlandırdı. Amfitiyatroda sahne alan Türk rock müziğin sevilen grubu Adamlar, İEÜ öğrencilerine ve mezunlarına muhteşem bir performans sundu.

Bahar coşkusu, kampüsün dört bir yanına yayılırken, şenlik kapsamında düzenlenen müzik festivali de gençlerden tam not aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Grup Turuncu, Deepcheck ve E-Koro'nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nden Popapella, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Antrasit, Marmara Üniversitesi'nden Birden ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Şantiye adlı müzik grupları, muhteşem performanslarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gastronomi sokaği gibiydi

Kampüs genelinde yer alan yiyecek-içecek stantları sayesinde öğrenciler, farklı lezzetleri tatma fırsatı da buldu. Kampüs, adeta bir mini gastronomi sokağına dönüştü. Waffle'dan Asya mutfağına, el yapımı limonatalardan vegan atıştırmalıklara kadar birçok lezzet, gençlerin büyük beğenisini kazandı. Bahar şenliğinin zirve noktası ise amfitiyatroda gerçekleşen Adamlar konseri oldu. Alanı dolduran binlerce öğrenci ve mezun, gönüllerince dans edip şarkı söyleyerek konserin tadını çıkardı.

Kampüste gerçekleşen ve iki gün boyunca eğlencenin hiç eksilmediği bahar şenliğinde öğrenciler, kulüp stantlarını gezdi; atölyeler, interaktif oyunlar ve sürpriz etkinliklerle gönüllerince zaman geçirdi. - İZMİR