İhanet İddiası Sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika
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İhanet İddiası Sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier Cephesinde Flaş Gelişme

02.03.2022 13:26
İhanet İddiası Sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier Cephesinde Flaş Gelişme

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İhanet iddiası sonrası Deha-Aslı Bilimlier çifti evlerini ayırmıştı. Önceki gün flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürülmüştü.

İhanet iddiası sonrası Deha-Aslı Bilimlier çifti evlerini ayırmıştı.

BARIŞMA SONRASI DUBAİ'YE GİTTİLER

Önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, eşiyle barıştı. Aslı Bilimlier'i doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyadan da romantik bir paylaşım yaptı: "Benim; asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine hep beraber."

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla şöhrete kavuşmuştu. Şarkıcı Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evli ve üç çocuk babası. Aslı Bilimlier'in mesleği ise avukatlık.

İhanet İddiası Sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier Cephesinde Flaş Gelişme
İhanet İddiası Sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier Cephesinde Flaş Gelişme

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İhanet İddiası Sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhanet İddiası Sonrası Deha Bilimliler-Aslı Bilimlier Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika
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