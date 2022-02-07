İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi

Yıllardır ekranlarda magazin programı sunan 2. Sayfa'nın sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı Erdoğan, Instagram hesabından yakınlarda evlilik yıldönümünü kutlayacak olan bir çiftin ihanet yüzünden sarsıldığını ileri sürdü. Sunucuların isim vermeden bahsettiği kişinin Ali Atay olduğu iddiası Twitter'da kısa sürede gündem oldu.

"ZAVALLI KIZ KOCASININ GİZLİ ÇAPKIN OLDUĞUNU NEREDEN BİLSİN"

2. Sayfa'nın paylaşımında "Bir de örnek çift diyorduk! Bir de bu aralar yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin. Gizlide olan gizli kalmıyor maalesef. Detaylar canlı yayında" denildi. Konuyu canlı yayında konuşacaklarını söyleyen ünlü sunucular, programda bu konuya yer vermedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu iddianın ardından Twitter'da gündem olan Ali Atay için "Bu olay doğruysa yılın bombası olur" yorumları yapılırken bir kısım sosyal medya kullanıcısı da Atay'ın böyle bir yapmayacağını söyledi.

ALİ ATAY VE HAZAL KAYA'DAN AŞK DOLU PAYLAŞIM

Haklarındaki ihanet iddiasına bir açıklama yapmayan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden iddiayı yalanlayacak bir paylaşım geldi. Twitter hesabından Kaya'nın rol aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin fragmanını paylaşan Atay, "Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum" dedi. Hazal Kaya ise eşinin paylaşımına "Sevgilim" yazarak cevap verdi.