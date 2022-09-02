Güzel oyuncu son olarak gece yarısı bir paylaşım yaptı. İncir ve kızılcık aşeren Evcen sosyal medyadan saati de paylaşarak dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Fahriye Evcen Gece Yarısı Bakın Neye Aşerdi - Son Dakika

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