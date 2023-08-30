İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli 3 ay boyunca serumlarla beslenmiş - Son Dakika

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli 3 ay boyunca serumlarla beslenmiş

Son Güncelleme: 30.08.2023 09:18

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, serum aldığı anları takipçileriyle paylaştı. 3 aydır serumla beslendiğini söyleyen Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarını da yalanladı.

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ve ikiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, serum aldığı anları paylaşarak 3 aydır serumla bezlendiğini söyledi. Kendisine gelen güzel mesajlara teşekkür eden Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına da son noktayı koydu.

İKİZ BEBEK MÜJDEİSNİ VERDİLER

2 yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz günlerde bebek beklediği öğrenilmişti. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurdu.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli 3 ay boyunca serumlarla beslenmiş

"3 AY SERUMLARLA BESLENDİM"

İkiz bebek heyecanı saran Yasemin Şefkatli, yaptığı paylaşımla hayranlarını tedirgin etti. Şefkatli "Umarım toparlıyorumdur ama gerçekten serumlarla beslendiğim yerlerde süründüğüm bir 3 ay geçti. Her şeye bin şükür tabi. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım. Tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu. Ne kadar aklımızda olsa da." notunu düştü. Zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen ünlü isim kendisine gelen güzel mesajlara da teşekkür etti.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli 3 ay boyunca serumlarla beslenmiş
İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli 3 ay boyunca serumlarla beslenmiş
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli 3 ay boyunca serumlarla beslenmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli 3 ay boyunca serumlarla beslenmiş - Son Dakika
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