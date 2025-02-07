İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı - Son Dakika
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İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

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Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayarken, dizi için tesettüre giren Alişan'ın tesettürlü hali sosyal medyada büyük ilgi çekti.

07.02.2025 13:32  Güncelleme: 13:45
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Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı Piyasa dizisi için İlayda Alişan tesettüre girdi. Alişan'ın başörtülü hali, sosyal medyada gündem oldu.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak.

Başrol İlayda Alişan'ın fragmandaki tesettürlü görüntüsü seyirciden tam not aldı. Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Münevver karakteriyle kamera karşısına geçti.

İlayda Alişan'ın Tesettürlü Rolü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncunun tesettürlü hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Piyasa, yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

İlayda Alişan'ın Tesettürlü Rolü Sosyal Medyada Gündem Oldu
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

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Son Dakika Magazin İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gencer Guney:
    dizilerde de bir din istismarı başladı 72 36 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Dizi için tesettüre girmiş İnşallah bir gün ALLAH için de tesettüre girer 51 8 Yanıtla
    Yusuf Kenan Dikici:
    Dizi içinde, normal yaşantı içinde, tesettür bu değil, Allah için tesettür, vücudun her tarafını, bir erkeğin şehevi hislerini galeyana getirmeyecek şekilde, yüzde dahil sade bir kapanma şeklidir. 1 0
  • Çelikk:
    Ya bizene kim beceriyor bunu hheeee 14 40 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    Yakışmış kerataya... 5 5 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Şulebaş yapmış. 0 2 Yanıtla
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