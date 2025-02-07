İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

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Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı Piyasa dizisi için İlayda Alişan tesettüre girdi. Alişan'ın başörtülü hali, sosyal medyada gündem oldu.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak.

Başrol İlayda Alişan'ın fragmandaki tesettürlü görüntüsü seyirciden tam not aldı. Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Münevver karakteriyle kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun tesettürlü hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Piyasa, yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.