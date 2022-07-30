Zeynep Beşerler, İlhan İrem'in ölümünün ardından isyan etti: Organ bağışına destek olmadınız - Son Dakika
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Zeynep Beşerler, İlhan İrem'in ölümünün ardından isyan etti: Organ bağışına destek olmadınız

30.07.2022 07:38
Zeynep Beşerler, İlhan İrem'in ölümünün ardından isyan etti: Organ bağışına destek olmadınız

İlhan İrem'in vefatıyla ilgili bir paylaşım yapan oyuncu Zeynep Beşerler, organ bağışı konusunda duyarsız kalınmasına sitem etti. Organ bağışına destek olunmadığını söyleyerek sitem eden oyuncu, "Maalesef bu ülkede giden değerli" dedi.

'Konuşamıyorum' 'Anlasana' 'Yazık oldu Yarınlara' gibi unutulmaz şarkıların sahibi İlhan İrem, bir süredir diyalize bağlandığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölümüyle başta ailesini ve sanat camiasını yasan boğan İlhan İrem'le ilgili en dikkat çeken paylaşım oyuncu Zeynep Beşerler'den geldi.

"BU ÜLKEDE GİDEN DEĞERLİ"

İlhan İrem için bu zamana kadar kimsenin organ bağışı çağrısında bulunmadığını söyleyen Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kusura bakmayın ama yıllardır Levent'te diyaliz merkezinde tedavi gören İlhan İrem için kaçınızın organ bağışına destek olmak adına paylaşım oldu? Maalesef bu ülkede giden değerli" ifadelerini kullandı.

Zeynep Beşerler, İlhan İrem'in ölümünün ardından isyan etti: Organ bağışına destek olmadınız
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