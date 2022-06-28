İlkay Gündoğan, düğününü Türk adetlerine göre yapacak - Son Dakika
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İlkay Gündoğan, düğününü Türk adetlerine göre yapacak

28.06.2022 13:29
İlkay Gündoğan, düğününü Türk adetlerine göre yapacak

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'yi şampiyonluğa taşıyan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile Türk adetlerine uygun geleneksel düğününü 3 Temmuz'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapacak.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'yi şampiyonluğa taşıyan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile Türk adetlerine uygun geleneksel düğününü 3 Temmuz'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapacak.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu İlkay Gündoğan İtalyan eşi Sara ile baba ocağı Dursunbey'de yerel adetlere göre dünya evine girecek.

Kır düğünü yapıyor

Dursunbey ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Asya kır bahçesinde düğünü gerçekleşecek olan İlkay Gündoğan'ın düğün davetiyesi ilçe ve ilçe dışında yaşayan akraba ve tanıdıklara dağıtılmaya başladı. Birçok ünlü ismin de katılması beklenen düğünde gündüz saatlerinde yemek daveti, akşam saatlerinde ise eğlence olacak.

Düğün hazırlıkları sürüyor

Öte yandan, geleneksel olarak gerçekleşecek olan düğün töreni için ilçede hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Düğünün gerçekleşeceği kır bahçesinde bu düğüne özel olarak, zeminin futbol sahalarında kullanılan sentetik çim halı ile kaplanacağı öğrenildi. Sade ve adetlere uygun olarak düğünü gerçekleşecek olan İlkay Gündoğan'ın bu hafta içinde Sara Arfaoui ile birlikte memleketi Dursunbey'e gelmesi bekleniyor.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

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Kaynak: İHA

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