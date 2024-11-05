İlker Ayrık\'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış

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Uzun yıllar boyunca ekranların sevilen programları 'Yaparsın Aşkım' ve 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programlarını sunan İlker Ayrık, Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü oyuncu, burada geçmişte sunduğu programların bir bölümünde başına gelen talihsiz bir olayı anlattı.

"BENİ BAŞKASIYLA DÜŞÜN"

Ayrık, bir kadın yarışmacının eşini motive etmek için söylediği, "Beni başkasıyla düşün" sözlerinin, programa ve kanala milyonlarca lira ceza getirdiğini, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ağır bir ceza aldıklarını itiraf etti. Sevilen oyuncu, söz konusu cezanın kanalın aylık kazancının büyük bir bölümünü içerdiğini dile getirdi.

Ekranlara bir süre ara veren İlker Ayrık, şu sıralarda İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde bulunan 17 dönümlük bir arazide ailesiyle birlikte doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.