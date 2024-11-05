İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış - Son Dakika
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İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış

İlker Ayrık\'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış

Ünlü sunucu İlker Ayrık, geçmişte sunduğu 'Yaparsın Aşkım' programında yaşanan bir olayın program ve kanala milyonlarca lira ceza getirdiğini itiraf etti.

05.11.2024 20:33
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Uzun yıllar boyunca ekranların sevilen programları 'Yaparsın Aşkım' ve 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programlarını sunan İlker Ayrık, Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü oyuncu, burada geçmişte sunduğu programların bir bölümünde başına gelen talihsiz bir olayı anlattı.

"BENİ BAŞKASIYLA DÜŞÜN"

Ayrık, bir kadın yarışmacının eşini motive etmek için söylediği, "Beni başkasıyla düşün" sözlerinin, programa ve kanala milyonlarca lira ceza getirdiğini, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ağır bir ceza aldıklarını itiraf etti. Sevilen oyuncu, söz konusu cezanın kanalın aylık kazancının büyük bir bölümünü içerdiğini dile getirdi.

Ekranlara bir süre ara veren İlker Ayrık, şu sıralarda İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde bulunan 17 dönümlük bir arazide ailesiyle birlikte doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

İlker Ayrık, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sudem meliss:
    Al Sana Bir Boş Adam Daha Sonuna Kadar Gereksiz 8 19 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    o nasıl bir söz söylüyorsun be kadın .ahlak yoksunu . beni bir başkasıyla düşün ne demek .yarışma programı değil soytarı yarışması 12 2 Yanıtla
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