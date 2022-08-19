İlk Filme Rekor İmza - Son Dakika
Üye Girişi

İlk Filme Rekor İmza

19.08.2022 19:57
İlk Filme Rekor İmza

İllüzyon dünyasının en başarılı isimleri arasında yer alan Kutluca, film projesine imzayı attı.

Daha önce oyunculuk eğitimi aldığını dile getiren ve projeye hazırlandığını söyleyen Kutluca'nın yeni projesinin film olduğu öğrenilirken filmin konusu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.

Filmin hazırlıklarının büyük gizlilik içerisinde yürütüldüğü açıklarken oyuncu kadrosunda bulunan isimler hakkında sessizliğini korudu. Gerilim-korku türünde olduğunu öğrendiğimiz projenin Amasya'da çekileceği öğrenildi.

İlk projesinden alacağı ücret hakkında net açıklama yapmaktan uzak duran Olcay Kutluca, "Korku filmleri bütçelerini baz alırsak rekor bir ücret ile anlaşmış olabilirim" dedi.

YORUMLAR
500
Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Mansur Yavaş aday olsun' sözlerine verdiği tepki dikkat çekti İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Mansur Yavaş aday olsun' sözlerine verdiği tepki dikkat çekti Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlk Filme Rekor İmza - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:13 Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:57:26. #1.13#
SON DAKİKA: İlk Filme Rekor İmza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement