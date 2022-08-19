İlk Filme Rekor İmza

Daha önce oyunculuk eğitimi aldığını dile getiren ve projeye hazırlandığını söyleyen Kutluca'nın yeni projesinin film olduğu öğrenilirken filmin konusu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.

Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı

Kaynak: Snob Magazin

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