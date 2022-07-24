İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı - Son Dakika
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İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı

24.07.2022 13:24

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir cenazede mezar yerini göstererek, "Ben buraya sığmam" ifadelerini kullanan ve bir hayli konuşulan Bülent Ersoy, imajını yeniledi. Diva'nın turuncuya boyattığı saçları dikkat çekti.

Sanat camiasının "Diva"sı olarak bilinen Bülent Ersoy, zaman zaman yaptığı imaj değişikliklerine bir yenisini daha ekledi. Ersoy'un saçlarını turuncuya boyattığı görüldü. Beyaz bir elbise seçen Diva'nın tırnakları da gözden kaçmadı.

MEZARLIK MUHABBBETİ ÇOK KONUŞULDU

Ersoy'un geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşıma giren mezarlık muhabbeti bir hayli konuşuldu. Ersoy, cenaze sırasında bir mezarlığa göstererek, "Ben buraya sığmam" ifadelerini kullanmıştı. Karşısındaki kişi ise "Biz sana daha büyük yaptıracağız" yanıtını vermişti.

İşte Diva Bülent Ersoy'un yeni imajı:

Mezarlık muhabbetiyle gündem olan Diva Bülent Ersoy imaj değiştirdi
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Son Dakika Magazin İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı - Son Dakika
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