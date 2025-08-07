İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü

İngiliz televizyonlarının sevilen yüzlerinden Norman Eshley, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, Cumartesi günü İngiltere'de bulunan Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde son nefesini verdi. Vefat anında eşi Rachel Eshley de yanındaydı.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncunun menajeri Thomas Bowington, üzücü haberi şu sözlerle duyurdu, "Büyük bir üzüntüyle Norman Eshley'in vefat ettiğini bildirmek zorundayım. Sıcakkanlı, nazik ve son derece mütevazı bir insandı. O eşsiz sesini bir daha telefonda duyamayacak olmak beni derinden üzüyor."

Eşi Rachel ise duygusal bir açıklama yaparak, "Beraberliğimiz uzun sürmedi belki ama birlikte geçirdiğimiz her an için sonsuz minnettarım. O hem eşim hem en iyi arkadaşımdı. Kalbim hep onunla olacak" ifadelerini kullandı.

KARİYERİNE SHAKESPEARE OYUNLARIYLA BAŞLADI

30 Mayıs 1945'te İngiltere'nin Bristol kentinde dünyaya gelen Eshley, eğitimini Bristol Grammar School'da aldı. Oyunculuk eğitimini ise ülkenin köklü kurumlarından Bristol Old Vic Tiyatro Okulu'nda tamamladı. Sahneye ilk adımını Shakespeare oyunlarıyla atan usta oyuncu, daha sonra İngiltere'nin Broadway'i sayılan West End tiyatrolarında boy gösterdi.

Sinema kariyerine 1968 yılında Orson Welles'in "The Immortal Story" adlı filmiyle adım atan Eshley, televizyon izleyicisinin karşısına da sık sık çıktı. Chaucer'in ünlü eseri Canterbury Hikâyeleri'nden uyarlanan dizide ve Kraliyet Donanması'nı anlatan Warship adlı yapımda da rol aldı.