İrem Derici'den Aşk Mesajı - Son Dakika
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İrem Derici'den Aşk Mesajı

12.03.2023 09:02
İrem Derici'den Aşk Mesajı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne aldığı mekanda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıtutan'dan söz edemeden geçemedi. İşte detaylar...

İrem Derici, sahne aldığı mekanda çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Siyah kombin tercih eden şarkıcı, sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'dan söz edemeden geçemedi.

Siyah elbisesiyle beğeni toplayan Derici, "İrem Derici'ye aşk yaradı. Eee gudubet miydim? ulan iki ay önce... Ben hep betonum, sus" diye yazdı.

Şarkıcı, mekanda yaşadığı talihsizliklere de değindi. Derici, mekanda elektrik gittiğini belirtti. Şarkıcı, "Dün akşam İstanbul Sahne'de yine çok acayip bir gece yaşandı. Elektrikler gitti ve son yarım saat resmen sıra gecesi yaptık ciyak ciyak" dedi.

Derici, sesinin kısıldığını da söyledi. Şarkıcı, "Sesim ... gibi kısıldı falan ama değdi ya! Türkiye'nin en büyük ruh hastaları benimkiler çok şükür ya, ayaklarınıza sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin
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İrem Derici, Instagram, Magazin, Son Dakika

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