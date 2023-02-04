İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a romantizm göndermesi - Son Dakika
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İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a romantizm göndermesi

05.02.2023 09:49
İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a romantizm göndermesi

İrem Derici, bir süredir adı anıldığı Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmişti. Işıktutan'ın aşk sorularına, "Rizelilere selam olsun" demesi üzerine Derici'den gönderme geldi. İşte detaylar...

İrem Derici, bir süredir adı anıldığı Atakan Işıktutan ile ilk kez önceki gece görüntülenmişti. Şarkıcı sevgilisi için, "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" demişti.

İkili, ilk kez görüntülendiği gecede mekandan ayrı ayrı çıkmıştı. Derici aşk sorularına, "Bilemiyorum" derken, Işıktutan ise, "Rizelilere selam olsun" demişti.

Çıkan haberlerden sonra Derici, Twitter'dan sevgilisine göndermede bulundu. Şarkıcı, "Ben: Çok aşığım... Atakan: Rizelilere selamlar. İşte romantizm" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a romantizm göndermesi - Son Dakika

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