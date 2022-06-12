İrem Derici Bolu'yu salladı

Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway AVM'nin yaz konserleri devam ediyor. Highway Outlet sahnesinde düzenlenen ücretsiz yaz konserlerinde, Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici yüzlerce hayranıyla bir araya geldi. Konserden saatler önce alanı dolduran Derici hayranları, genç şarkıcının sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşadı.

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Kaynak: İHA

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