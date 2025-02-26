İrem Derici'den Sevda Türküsev'e dava: Uçak kavgası mahkemeye taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İrem Derici'den Sevda Türküsev'e dava: Uçak kavgası mahkemeye taşındı

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı İrem Derici ve yazar Sevda Türküsev, uçak yolculuğu sonrasında sosyal medyada tartışma yaşamıştı. Tartışmanın ardından İrem Derici, Sevda Türküsev'e hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve kendisini izinsiz kayda aldığı gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

26.02.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev, uçak yolculuğu sonrası sosyal medyadan küfürlü bir tartışmaya girmişti. Derici, Türküsev'e hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve kendisini izinsiz kayda aldığı gerekçesiyle dava açacak.

Yazar Sevda Türküsev, şarkıcı İrem Derici ile aynı uçakta yolculuk yapmış, uçak indikten sonra havaalanından paylaştığı bir videoyla Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşmaları nedeniyle rahatsızlığını dile getirmişti.

"TOPLUM İÇİNDE NASIL DAVRANILIR ÖĞREN"

Sevda Türküsev, İrem Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini söyleyerek "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'den geliyor. Maalesef aynı uçaktaydık. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekânları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı, bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" demişti.

İREM DERİCİ'DEN KARŞILIK

İrem Derici ise o sözlere "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Hay Allah, lüzumsuz abla" diye yanıt vermişti. Derici ayrıca bir yorumunda küfürlü bir ifade kullanmıştı.

İrem Derici'ye dava açacağını söyleyen Türküsev'in ardından bir dava duyurusu da ünlü şarkıcıdan geldi.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

İrem Derici, avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile yaptığı açıklamada Sevda Türküsev'e dava açacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Basın ve kamuoyuna;

Müvekkilim İrem Derici 24 Şubat 2025 günü İstanbul Havalimanı'nda hiç tanımadığı isminin sonradan Sevda Türküsev olduğunu öğrendiği şahıs tarafından izni olmadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp asılsız iddialara maruz kalmıştır. Sevda Türküsev, müvekkili bir yandan kameraya çekip bir yandan da duyacağı şekilde yüksek sesle "Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı, her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!" şeklinde sözlerle ithamlarla bulunmuştur.

Sevda Türküsev kamera kaydını tüm sosyal medya hesabından paylaşarak kamuya mâl olmuş bir sanatçı olan müvekkili küçük düşürücü asılsız ve mesnetsiz ithamlarını etkileşim kazanmak için takipçileri ile paylaşmıştır.

Daha önce benzer şekilde kaotik bir ortam yaratmak ve bundan beslenmek saiki ile gerçek dışı haberlere taraf olan ve bu tip süreçlerin içinde yer alan şahsın müvekkil İrem Derici hakkındaki iddiaları tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır. Bu hususu kamuoyunun bilgisine sunarız. Ayrıca uçak içerisinde hava yollarının çalışanlarına herhangi bir şikâyetini intikal ettirmeyen şahsın uçaktan indikten sonra bu şekilde bir paylaşım yapmasından beklediği menfaati de kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

İrem Derici Vekili Av. Ayşegül Mermer"

İrem Derici\'den Sevda Türküsev\'e dava: Uçak kavgası mahkemeye taşındı

Sevda Türküsev, Sosyal Medya, İrem Derici, Magazin, Mahkeme, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'den Sevda Türküsev'e dava: Uçak kavgası mahkemeye taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yeliz Fidanci:
    Sevda hanim hakli 48 2 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Neset ertaş da sanatçı bu gibilerde sanatçı oluyor bu memlekette. 43 0 Yanıtla
  • KAAN BAYAZIT:
    01 şubat 11:30 civarı İstanbul Havalimanı dış hatlar lounge da ekibiyle gayet sesli şekilde şarap içip , eğleniyorlardı. ne yaptıkları değil de umurumda olan , toplum adabı diye bir şey vardır. Kimseyi rahatsız etmemeniz gerekir. Asıl problem de , bu yaptığının kendi ahlaki değerinde sorun teşkil etmemesi. 23 1 Yanıtla
  • murat özdemir:
    At ağızlının nasıl zoruna gitmiş :) 10 0 Yanıtla
  • Muratozlem+34:
    kons olacak kadin sanatçı kesinlikle değil... Sevda hanım 100 % haklı. bu irem gibilerini sanatçı diye göklere çıkaran amsalaklar yüzünden bu gibi mahalle karıları sanatçı diye dolanıyor ortalıkta 5 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    sevda trolune bak akkhpe yalakalığindisinda bir haber aaaa inanılmaz 0 5 Yanıtla
  • Nis Ard:
    ülkede kimse gulemmeli gulen birisi akp li trolun zoruna gidiyor 0 5 Yanıtla
  • Apple User:
    kim bu derccc hrrrrrıııı 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:37:58. #1.11#
SON DAKİKA: İrem Derici'den Sevda Türküsev'e dava: Uçak kavgası mahkemeye taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.