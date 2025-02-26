İrem Derici\'den Sevda Türküsev\'e dava: Uçak kavgası mahkemeye taşındı

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En çok altını olan ülkeler belli oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev, uçak yolculuğu sonrası sosyal medyadan küfürlü bir tartışmaya girmişti. Derici, Türküsev'e hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve kendisini izinsiz kayda aldığı gerekçesiyle dava açacak.

Yazar Sevda Türküsev, şarkıcı İrem Derici ile aynı uçakta yolculuk yapmış, uçak indikten sonra havaalanından paylaştığı bir videoyla Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşmaları nedeniyle rahatsızlığını dile getirmişti.

"TOPLUM İÇİNDE NASIL DAVRANILIR ÖĞREN"

Sevda Türküsev, İrem Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini söyleyerek "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'den geliyor. Maalesef aynı uçaktaydık. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekânları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı, bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" demişti.

İREM DERİCİ'DEN KARŞILIK

İrem Derici ise o sözlere "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Hay Allah, lüzumsuz abla" diye yanıt vermişti. Derici ayrıca bir yorumunda küfürlü bir ifade kullanmıştı.

İrem Derici'ye dava açacağını söyleyen Türküsev'in ardından bir dava duyurusu da ünlü şarkıcıdan geldi.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

İrem Derici, avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile yaptığı açıklamada Sevda Türküsev'e dava açacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Basın ve kamuoyuna;

Müvekkilim İrem Derici 24 Şubat 2025 günü İstanbul Havalimanı'nda hiç tanımadığı isminin sonradan Sevda Türküsev olduğunu öğrendiği şahıs tarafından izni olmadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp asılsız iddialara maruz kalmıştır. Sevda Türküsev, müvekkili bir yandan kameraya çekip bir yandan da duyacağı şekilde yüksek sesle "Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı, her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!" şeklinde sözlerle ithamlarla bulunmuştur.

Sevda Türküsev kamera kaydını tüm sosyal medya hesabından paylaşarak kamuya mâl olmuş bir sanatçı olan müvekkili küçük düşürücü asılsız ve mesnetsiz ithamlarını etkileşim kazanmak için takipçileri ile paylaşmıştır.

Daha önce benzer şekilde kaotik bir ortam yaratmak ve bundan beslenmek saiki ile gerçek dışı haberlere taraf olan ve bu tip süreçlerin içinde yer alan şahsın müvekkil İrem Derici hakkındaki iddiaları tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır. Bu hususu kamuoyunun bilgisine sunarız. Ayrıca uçak içerisinde hava yollarının çalışanlarına herhangi bir şikâyetini intikal ettirmeyen şahsın uçaktan indikten sonra bu şekilde bir paylaşım yapmasından beklediği menfaati de kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

İrem Derici Vekili Av. Ayşegül Mermer"