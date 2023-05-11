İrem Kanan'ın paylaşımı sonrası, MasterChef'te Somer Sivrioğlu'nun yerine Ömür Akkor'un geleceği konuşuluyor - Son Dakika
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İrem Kanan'ın paylaşımı sonrası, MasterChef'te Somer Sivrioğlu'nun yerine Ömür Akkor'un geleceği konuşuluyor

11.05.2023 14:20

Acun Medya ekibinden Ahmet İrem Kanan, MasterChef All Star öncesi jüri üyeleriyle buluştu. Ekipte Somer Sivrioğlu'nun yerine ünlü şef Ömür Akkor'un olması dikkatlerden kaçmadı. Yeni sezonda olmayacağı iddia edilen Sivrioğlu cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun zamandır jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonda All Star bölümleriyle ekrana gelecek. Yarışma önce jüri üyeleriyle bir araya gelen Acun Medya yönetim kurulu üyelerinden Ahmet İrem Kanan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı.

TOPLANTIDA SOMER SİVRİOĞLU YER ALMADI

Danilo Zanna, Mehmet Sivrioğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının olduğu paylaşımda Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi dikkat çekti. Siviroğlu'nun yerine ünlü şef Ömür Akkor'un olduğunu gören birçok kullanıcı, "Somer Şef'in yerine Ömür Akkor mu geldi?" yorumları yapıldı. Kanan ve Somer Sivrioğlu ile konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef All Star'ın kadrosunda kimin yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

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Son Dakika Magazin İrem Kanan'ın paylaşımı sonrası, MasterChef'te Somer Sivrioğlu'nun yerine Ömür Akkor'un geleceği konuşuluyor - Son Dakika


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