Estetik doktorunun oğlu ölümlü kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçtı

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Estetik doktoru Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu T.C. ölümlü kazaya karıştıktan sonra yazar annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçtı. Şarkıcı Işın Karaca da 10 sene önce annesinin doktor Cihantimur'un tedavisinden dolayı ölümden döndüğünü söyledi.

"ANNEMİN HAYATININ İÇİNE ETTİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına telefonla bağlanan Işın Karaca, yıllar önce yaşadıkları korkunç olayı şu sözlerle anlattı: Annem 10 yıl önce kendisine yüz gerdirme ameliyatı oldu. Kadını 3 kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yok. Bu da yetmiyormuş gibi sakinleşsin diye verdikleri ilaçtan dolayı annemin kalbi duruyor. İlk ameliyatında yapamıyor sonra 1 hafta sonra tekrar yapıyor. Annem ölümden döndü. Sonrasında da bu doktor hiçbir şey yapmadı, telefonlara çıkmadı. 10 sene önce annemin hayatının içine etti. Havalimanına Eylem Tok ve oğlunu götüren şahıslardan biri o dönem benimle konuşarak 'Doktor Bey şu anda çok meşgul, biz size dönelim. Bir hata varsa biz telefi etmek isteriz' gibi hiç hoş olmayan şeyler söylediler. Annem araştırıp gitmese ben o kişiye asla götürmezdim."

"BABAYI İÇERİ ALSINLAR, ANNE VE OĞLU TIPIŞ TIPIŞ GERİ DÖNER"

"16 yaşındaki bir çocuk, adamı öldürüyor. Katliam gibi bir kaza. Anne de gülerek oğlunu götürüyor. Gördükçe içim titriyor, ekranı parçalamak istiyorum. Oğlunu yurt dışına kaçırıyor... Sen misin anne? Bu mu annelik? Hadi anne bunu yaptı baba nerede? Alın bu babayı içeri. Babayı içeri aldıktan sonra bunlar da tıpış tıpış geri döner. Muhakkak ki babanın da ifadesi alınmıştır. Diğer tarafta 1,5 yaşında yetim kalan bir çocuk var."