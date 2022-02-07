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Işın Karaca konser verdiği sırada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı - Son Dakika

Işın Karaca konser verdiği sırada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı

07.02.2022 20:59

İzmir'de konser verdiği sırada sahnede ayağı kayan Işın Karaca, geceyi hastanede geçirdi. Sağ ayağı alçıya alınan ünlü şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Işın Karaca konser verdiği esnada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı

AYAĞI ALÇIYA ALINDI

Geceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. 2-3 gün dinleneceği öğrenilen ünlü şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadelerini kullandı.

Işın Karaca konser verdiği esnada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı
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Işın Karaca, İş Kazası, Konser, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Işın Karaca konser verdiği sırada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Işın Karaca konser verdiği sırada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı - Son Dakika
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