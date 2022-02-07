Işın Karaca konser verdiği sırada sahnede düştü, ayağı alçıya alındı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken talihsiz bir kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
Geceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. 2-3 gün dinleneceği öğrenilen ünlü şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
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