2000-2001 sezonunda yardımcı rolde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' dalında 'Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › İsmail İncekara... HAYATINI KAYBETTİ! - Son Dakika

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