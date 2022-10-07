İsmail İncekara... HAYATINI KAYBETTİ! - Son Dakika
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İsmail İncekara... HAYATINI KAYBETTİ!

07.10.2022 10:37
İsmail İncekara... HAYATINI KAYBETTİ!

'Kurtlar Vadisi'nde 'İplikçi Nedim' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Zafer Algöz, "İçimize ateş düştü" ifadesini kullandı.

Oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş.

Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadesini kullandı.

İSMAİL İNCEKARA HAKKINDA

İsmail İncekara 1950 yılında Bursa'da doğdu. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

2000-2001 sezonunda yardımcı rolde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' dalında 'Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' adlı sinema filmleri ile 'Kurtlar Vadisi', 'Deli Yürek', 'Hayat Bağları' adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazıları.

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin İsmail İncekara... HAYATINI KAYBETTİ! - Son Dakika

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